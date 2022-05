F1 22: Charles Leclerc primo ambasciatore nel video gameplay dell'Autodromo di Miami

Electronic Arts e Codemasters pubblicano un nuovo video gameplay di F1 22 che immortala Charles Leclerc, Primo Ambasciatore di EA Sports, alle prese con le curve e i rettilinei dell'Autodromo Internazionale di Miami.

L'attuale leader della FIA Formula One World Championship sarà la Cover Star di F1 22 e, per sancire questa importante partnership, i Codies dedicano al ferrarista un gameplay trailer che lo vede protagonista insieme alle stelle nascenti Lando Norris della McLaren e George Russell della Mercedes.

Oltre al tenore grafico dell'Autodromo di Miami, a spiccare nel nuovo video sono le livree dei bolidi della Formula Uno che avremo modo di pilotare nel nuovo capitolo della simulazione automobilistica targata Codemasters. Proprio come le monoposto ufficiali, anche in F1 22 le vetture saranno la rappresentazione plastica delle modifiche apportate per garantire una maggiore competizione, il tutto nella cornice delle revisioni delle regole come i weekend di gara reinventati.

Il lancio di F1 22 è previsto per l'1 luglio su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con update sbloccabile solo attraverso la Champions Edition. Per un ulteriore approfondimento, oltre al video con Charles Leclerc che campeggia a inizio articolo qui trovate un resoconto sulle novità di gameplay di F1 2022.