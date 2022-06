Con F1 22, Codemasters mette in campo le nuove regole della Formula Uno: come se la cava?

Abbiamo provato a fondo il nuovo gioco di Formula 1 targato Codemasters ed EA, anche in modalità VR. Ci è piaciuto? Il nuovo F1 22 è un prodotto curato ma non perfetto, in ogni caso interessante per gli amanti di questa disciplina motoristica.

Forti della granitica esperienza maturata in questi anni, i Codies hanno fatto tesoro degli insegnamenti ricevuti e, prendendo spunto dalle richieste della community, hanno saputo confezionare un prodotto davvero divertente da giocare e impressionante da osservare.

Tra le numerose qualità di F1 22 spicca ad esempio l'IA dei piloti, sufficientemente evoluta da garantire un'esperienza singleplayer adrenalinica e dall'elevato tasso di sfida. La passione profusa in quest'opera dal team di Codemasters traspare anche nell'ampio ventaglio di modalità e funzionalità accessibili agli utenti, come pure nella cura riposta in dettagli come la gestione della safety car. Nel complesso, però, si notano anche delle mancanze ludiche dettate, presumibilmente, dal lavoro supplementare che è stato svolto dagli autori inglesi per far aderire il gameplay ai tanti cambi regolamentari.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di F1 22 a firma di Raffaello Rusconi, con tantissime riflessioni e analisi sull'ultima fatica automobilistica targata Codemasters con tutti i piloti, i tracciati, le sfide e le emozioni offerte dall'attuale stagione di Formula Uno.