F1 22: il cross-play arriva entro agosto, annunciati due weekend di prova gratis

Sapevamo già che il cross-play sarebbe stato integrato in F1 22 soltanto post-lancio, e i ragazzi di Codemasters hanno rassicurato i giocatori che attendono con particolare ansia questa funzionalità confermando che sarà ufficialmente introdotta entro il mese di agosto.

Al momento, dunque, non c'è ancora una data di lancio definitiva, tuttavia i lavori per aggiungere il cross-play sembrano procedere per il meglio, con Codemasters che si è detta entusiasta all'idea di unire i giocatori PC e console.

"Il cross-play riunisce tutti i nostri giocatori e consente loro di stabilire chi è il miglior pilota su tutte le piattaforme. Il cross-play ci consente anche di creare migliori opportunità di matchmaking in modo che i giocatori possano competere contro piloti rivali con abilità simili", sono state le dichiarazioni del senior creative director Lee Mather.

Prima del suo debutto ufficiale, il cross-play sarà testato tramite due weekend di gioco gratuito di F1 22 che si terranno dal 5 al 7 agosto e dal 12 al 14 agosto. In queste due occasioni sarà possibile provare le modalità Social Race e Carriera. Oltre al matchmaking, è possibile creare una sessione personalizzata e utilizzare l'opzione "Invita amici" per collegarsi ad altri giocatori sulle rispettive piattaforme. Il cross-play sarà supportato su console PlayStation, Xbox e su PC via Steam e Origin.

Codemasters ha recentemente confermato di non avere attualmente piani riguardanti il supporto di F1 22 a PSVR2.