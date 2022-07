F1 22 domina ancora la classifica UK, buon esordio per Klonoa

Nuova settimana, nuova classifica di vendite relativa al Regno Unito. Ed ancora una volta ad essere il protagonista principale è l'ultima fatica automobilistica di Codemasters ed Electronic Arts. Già una settimana prima F1 22 era primo nella classifica UK, e adesso si conferma al vertice anche per la seconda volta di fila.

I dati si riferiscono alla settimana conclusa lo scorso 9 luglio, e vedono tuttavia un calo nelle vendite retail pari al 48% rispetto ai giorni immediatamente successivi al lancio avvenuto lo scorso 1 luglio. Ciò comunque non impedisce all'ultimo videogioco incentrato sulla Formula 1 di continua a tagliare il traguardo in prima posizione. Il podio in ogni caso resta il medesimo di sette giorni prima, con Horizon Forbidden West e Nintendo Switch Sports rispettivamente in seconda e terza posizione. Ecco la Top 10 completa:

F1 22 Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Klonoa Phantasy Reverie Series FIFA 22 LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Leggende Pokémon Arceus Animal Crossing New Horizon Minecraft (Switch)

Oltre alla consueta presenza fissa di classici come Mario Kart 8 Deluxe e l'ultimo Animal Crossing, la classifica vede una sola new entry rappresentata dal revival di Klonoa, la raccolta firmata Bandai Namco contenente i due episodi principali della serie. La nostra recensione di Klonoa Phantasy Reverie Series vi illustrerà tutte le qualità di questo ritorno dal passato.