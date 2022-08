F1 22, il lancio è solo l'inizio: ecco i nuovi circuiti in arrivo, si parte da Portimao

Celebrata la partenza a razzo di F1 22, Codemasters ed Electronic Arts guardano con fiducia al futuro del loro simulatore automobilistico e annunciano i nuovi circuiti che verranno aggiunti al kolossal di Formula Uno con i prossimi aggiornamenti gratuiti.

La prima e, forse, più importante novità condivisa dai Codies riguarda l'arrivo di Portimao in F1 22: l'Autodromo Internacional do Algarve verrà aggiunto al già ampio ventaglio di tracciati di F1 22 a partire da domani, martedì 2 agosto, con un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori.

Il successivo update previsto da Codemasters, anch'esso rigorosamente gratuito, sarà invece dedicato al Gran Premio di Cina: i patiti di Formula Uno potranno divorare l'asfalto digitale dello Shanghai International Circuit con il proprio bolide d'elezione a partire dal 12 settembre.

Tornando all'aggiornamento di Portimao, la sussidiaria inglese di EA spiega che gli utenti potranno rivivere le emozioni della pista storica portoghese con l'ausilio di filmati catturati da Lewis Hamilton con l'auto W13. Il Senior Creative Director della divisione F1 di Codemasters, Lee Mather, interviene per dirsi consapevole del fatto che "i nostri giocatori amano l'emozione di competere su più circuiti e non c'è niente di meglio di Portimao, una pista venerata e con una storia prestigiosa. I nostri giocatori adoreranno la sfida di portare le auto progettate per l'attuale stagione su questo circuito sacro per la prima volta".

Prima di lasciarvi al materiale multimediale prodotto da Codemasters per festeggiare l'imminente lancio dell'update gratuito con il circuito di Portimao, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di F1 22.