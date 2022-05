F1 22 non avrà lo Story Mode: tornerà in futuro oppure no?

Sebbene F1 22 si prospetti ricco di contenuti e opzioni di gioco, Electronic Arts e Codemasters hanno già confermato che il nuovo episodio della serie dedicata alla Formula 1 non offrirà una modalità Storia, lasciando un certo amaro in bocca a tutti i giocatori che speravano invece nella sua presenza

Uno Story Mode era presente in F1 2021, intitolato Breaking Point, ma per la prossima iterazione del brand si è deciso di escluderne il ritorno. Un addio definitivo oppure c'è la possibilità di un'inclusione nello stesso F1 22 tramite DLC oppure in un eventuale F1 23? A chiarire in parte i dubbi è il creative director Lee Mather nel corso di un'intervista con il portale Gamingbolt.

"Il nostro story mode Breaking Point di F1 2021 è stato un grande successo sia per i vecchi che per i nuovi giocatori, e continueremo ad impegnarci su questa feature. Tuttavia non fa parte dei nostri piani immediati a causa del ciclo di sviluppo di due anni interno dei nostri team", ha spiegato Mather, cercando però di rassicurare il pubblico: "State tranquilli, tornerà in futuro".

Le parole del creative director lasciano intendere che un nuovo Breaking Point non verrà realizzato per F1 22, al tempo stesso però non si esclude l'inclusione della storia in una futura iterazione del brand. Per adesso, però, bisogna riporre le speranze nel cassetto e concentrarsi su cosa effettivamente offrirà il prossimo episodio: per maggiori dettagli non perdetevi quindi la nostra anteprima di F1 22.

Codemasters ha inoltre confermato che F1 22 non supporterà PlayStation VR, e non ci sono piani per implementarlo nei mesi successivi al lancio.