F1 22, Outriders Worldslayer, MH Rise Sunbreak e tutte le uscite della settimana

L'ultima settimana di giugno è piuttosto ricca di novità,mancano veri e propri blockbuster AAA ma in compenso stanno per arrivare titoli piuttosto attesi come F1 2022 e DNF Duel, oltre a espansioni e DLC per giochi molto popolari.

Qualche esempio? Il 30 giugno arrivano Cuphead The Delicious Last Course, Monster Hunter Rise Sunbreak e Outriders Worldslayer, il 28 giugno escono invece DNF Duel, Disgaea 6 Complete e Escape Academy.

28 giugno Disgaea 6 Complete - PlayStation 5, PlayStation 4 e PC

28 giugno DNF Duel - PlayStation 5, PlayStation 4 e PC

28 giugno Escape Academy - PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC

28 giugno Fobia St. Dinfna Hotel - PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC

28 giugno MX vs ATV Legends - PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC

30 giugno Cuphead The Delicious Last Course - PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC

30 giugno Monster Hunter Rise Sunbreak - Nintendo Switch e PC

30 giugno Outriders Worldslayer - PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia e PC

1 luglio F1 22 - PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One PC

Il primo luglio la settimana si chiude con l'arrivo di F1 22, il nuovo gioco di corse targato Codemasters con licenza ufficiale della massima serie motoristica su quattro ruote.