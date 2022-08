F1 22: la nuova Patch 1.08 bilancia l'IA nella Modalità Carriera

Mentre piloti, meccanici e tutti gli altri addetti ai lavori della Formula 1 approfittano della pausa estiva per ricaricare le batterie prima del concitato finale di stagione, i ragazzi di Codemasters hanno pubblicato l'ennesimo aggiornamento per F1 22. Scopriamo assieme le novità della Patch 1.08.

Stando al changelog offerto dallo studio di sviluppo inglese, la Patch 1.08 di F1 22 ribilancia le prestazioni dell'Intelligenza Artificiale all'interno della modalità Carriera. L'aggiornamento interessa tutti i salvataggi attuali e già esistenti. Dopo questa patch, è prevedibile una riduzione media della difficoltà in Carriera pari a 5, dunque potrebbe rendersi necessario modificare le impostazioni del salvataggio per ottenere un'esperienza ideale.

La Patch 1.08 di F1 22 è già disponibile su tutte le piattaforme sulle quali è stato pubblicato il gioco, ossia PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Proseguono, intanto, i test per l'implementazione del cross-play in F1 22: il primo weekend di gioco gratuito per il testing della funzionalità si è svolto dal 5 al 7 agosto, mentre il secondo è previsto tra il 12 e il 14 agosto. L'obiettivo di Codemasters è quello di integrarla in via definitiva entro la fine del mese in corso.