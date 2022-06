F1 22 su PS5: il lato 'sensibile' della Formula Uno nei benefici del DualSense

Di ritorno dalle piste di F1 22 a tutta velocità in VR, i ragazzi di Codemasters riguadagnano le pagine del PlayStation Blog per elencare i benefici offerti ai fan di Formula Uno che impugneranno un controller DualSense per cimentarsi nelle sfide del loro prossimo racing game simulativo su PS5.

Nell'ultimo intervento di Steven Embling sulle colonne del PS Blog, il Senior Game Designer esordisce nel suo discorso ricordando a tutti gli appassionati che F1 22 sarà pienamente compatibile con le funzionalità più avanzate del DualSense di PS5.

L'esponente dei Codies entra poi nel merito dei benefici offerti dal DualSense nel gameplay del prossimo videogioco di Formula Uno sottolineando il supporto al feedback aptico, il cui utilizzo restituirà una sensazione realistica delle collisioni e dei detriti che si accumulano nelle parti più "trafficate" dei circuiti. Anche il contatto degli pneumatici con i cordoli viene letto dal feedback aptico del controller di PS5 attraverso degli input avanzati di vibrazione che si avvertono sul lato destro o sinistro del controller in base, appunto, alla parte della propria auto interessata.

L'esponente di Codemasters cita poi l'altoparlante del DualSense, spiegando che verrà utilizzato per ascoltare la voce del proprio ingegnere di gara e ricevere, così facendo, tutta una serie di informazioni sull'andamento della gara, gli ordini di scuderia e le condizioni del proprio bollide.

Embling chiude il suo focus sulle migliorie nel gameplay di F1 22 legate all'utilizzo del DualSense ricordando il supporto ai trigger adattivi del controller PS5, grazie ai quali verrà restituita al giocatore una resistenza alla pressione dei grilletti direttamente proporzionale al rapporto di slittamento degli pneumatici, alla forza che viene applicata ai freni e alla pressione del pedale dell'acceleratore. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che F1 22 è atteso al lancio per l'1 luglio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.