F1 22 quando esce, arriverà gratis su Xbox Game Pass?

F1 22 si prepara a riportare in scena la Formula 1 targata Codemasters, che per la prima volta pubblicherà un nuovo episodio della serie sotto etichetta Electronic Arts. Il prossimo capitolo si prospetta molto ambizioso e punta ad un realismo ancora più marcato rispetto alle precedenti iterazioni del brand.

Sappiamo già quando esce F1 22 e su quali piattaforme? Il titolo EA Sports ha già fissato la data che lo vedrà in prima linea ai nastri di partenza: a partire dal 1 luglio 2022, il prossimo F1 sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. L'appuntamento non è dunque molto lontano e, anzi, si sta avvicinando a grandi passi, pronto per tornare ad intrattenere i fan delle quattro ruote con la sua sana dose di spettacolarità e sorpassi all'ultima curva.

Coloro che lo giocheranno su PC o Xbox potrebbero anche chiedersi se F1 22 sarà subito disponibile al day one sul Game Pass. In questo caso la risposta è negativa: non ci sono piani per includere il gioco sul servizio in abbonamento di Microsoft subito il giorno del debutto, e non è previsto nemmeno il suo arrivo su EA Play, il servizio di Electronic Arts incluso nell'abbonamento Game Pass Ultimate. Nulla ovviamente vieta l'arrivo di F1 22 all'interno del Game Pass nei mesi successivi al lancio, tuttavia è bene non aspettarselo già per il primo luglio.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di F1 22 per ampliare le vostre conoscenze sul gioco. Ricordiamo inoltre che l'upgrade PS5 e Xbox Series X/S di F1 22 sarà gratis solo con la Champions Edition.