F1 22 quando esce il nuovo gioco di Formula Uno, è gratis su Game Pass o EA Play?

Quando esce F1 22? Il nuovo videogioco di Codemasters ed Electronic Arts è in dirittura di arrivo, come ogni all'inizio della stagione estiva arriva il videogioco ufficiale della massima serie motoristica su quattro ruote. Ecco quando esce F1 2022.

F1 22 esce il primo luglio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, coloro che hanno prenotato la Champions Edition potranno iniziare a giocare con tre giorni di anticipo, ovvero dal 28 giugno. Una bella occasione dunque per essere tra i primi a provare con mano il nuovo videogioco di corse con licenza ufficiale Formula Uno.

Sappiamo anche cosa state pensando... F1 22 è su Xbox Game Pass, PC Game Pass o EA Play? Purtroppo la risposta è negativa, al lancio il gioco non sarà disponibile sui servizi in abbonamento di Microsoft o Electronic Arts (e nemmeno su PlayStation Plus Premium o Extra), nulla vieta ovviamente che in futuro F1 22 possa arrivare su Game Pass e nel catalogo EA Play, al momento però questa opzione non è prevista.

Prima di iniziare a giocare, ecco tutte le valutazioni dei piloti di F1 22, inoltre vi ricordiamo che F1 22 non supporta il Cross Play al lancio, questa caratteristica dovrebbe però fare il suo debutto più avanti con una patch gratis.