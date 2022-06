F1 22 Ratings: alla scoperta delle Valutazioni dei piloti di Formula Uno

Dopo aver discusso dei benefici del DualSense nel gameplay di F1 22, i ragazzi di Codemasters annunciano le Valutazioni dei piloti del loro prossimo simulatore automobilistico confezionando un simpatico video che mostra i campioni della stagione 2022/2023 di Formula Uno 'indovinare' i Rating dei colleghi.

Con il lancio sempre più imminente del nuovo kolossal racing di Electronic Arts, i Codies solo volati a Baku e in Canada per chiedere ai campioni di Formula Uno di lanciarsi nella sfida "Indovina la Valutazione".

I Rating di F1 22 si baseranno su quattro fattori che, sommati, determineranno la valutazione generale: Esperienza (EXP) basata sul numero di partenze in gara di un pilota nel corso della sua carriera, Racecraft (RAC) ossia la capacità del pilota di farsi strada nel gruppo e di finire in una posizione superiore a quella di partenza, Consapevolezza (AWA) determinata dal minor tempo trascorso nella stanza del commissario di gara, e infine Pace (PAC), un vantaggio dato a chi si avvicina di più ai tempi di qualifica e di gara più veloci.

Le Valutazioni di lancio, ad ogni modo, verranno modificate dinamicamente ogni poche gare per riflettere l'azione e il dramma dentro e fuori la pista attraverso un algoritmo che terrà conto delle statistiche più rappresentative della "forma attuale" dei piloti: il nuovo algoritmo sarà meno dipendente dalla storia dei singoli piloti. In calce alla notizia trovate l'elenco completo delle valutazioni dei piloti nella modalità La Mia Squadra. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che F1 22 è previsto al lancio per l'1 luglio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.