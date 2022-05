F1 22 a tutto realismo: Codemasters illustra in video le caratteristiche del gameplay

L'impegno di Codemasters per il realismo assoluto in F1 22 prosegue con il nuovo video diario confezionato dalla sussidiaria di Electronic Arts per delineare il quadro completo delle innovazioni apportate al gameplay del loro atteso kolossal racing.

La nuova iterazione della serie di Formula Uno firmata dai Codies darà modo a tutti i fan di prendere il contollo delle rivoluzionarie auto dell'attuale stagione, ciascuna delle quali vanta una fisica migliorata per adattarsi alle nuove regole aerodinamiche imposte dagli organizzatori per rendere più avvincente ogni gara.

Nel video pubblicato da Codemasters ritroviamo la modalità F1 Sprint con i momenti più coinvolgenti della giornata di gara come i giri di formazione, le soste ai box e l'ingresso in pista della safety car. Gli sforzi profusi dagli sviluppatori inglesi si concretizzano anche nell'Hot Lap Pirelli con otto supercar, nell'introduzione di una IA adattiva e del nuovo Hub sociale F1 Life, tramite il quale poter sfoggiare la propria collezione di bolidi digitali, accessori alla moda e trofei conquistati.

Non meno interessanti sono poi i dettagli snocciolati da Codemasters in tema di personalizzazione, come la possibilità di customizzare il proprio alter-ego attraverso la scelta di abiti, accessori di marca e oggetti speciali. E che dire allora dell'immersione promessa dalla modalità VR di F1 22 su PC, o del ritorno di modalità come La mia Squadra, la Carriera e il multiplayer split-screen offline?

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che F1 22 sarà disponibile dall'1 luglio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.