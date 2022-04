F1 22 scalda i motori: la nuova era della Formula 1 targata EA sarà mostrata domani

Dopo i rumor delle scorse settimane finalmente ci siamo, Electronic Arts sta per alzare il sipario su F1 22: il nuovo episodio della serie automobilistica incentrata sulla Formula 1 sarà mostrato domani, 21 aprile 2022. Dietro lo sviluppo c'è sempre Codemasters, che realizza il primo titolo della serie dopo l'acquisizione da parte di EA.

Non è chiaro cosa effettivamente si vedrà in occasione del reveal, se si tratta di un semplice trailer o se ci sarà modo di assistere ad una presentazione più approfondita con tanto di video-gameplay e le prime modalità di gioco confermate, in ogni caso la curiosità di scoprire cosa bolle nella pentola di EA e Codemasters è tanta alla luce anche delle voci di corridoio che hanno accennato alla situazione dietro lo sviluppo del gioco.

Il noto insider Tom Henderson, infatti, aveva accennato a un ruolo delle supercar ridimensionato in F1 2022, che saranno comunque presenti, oltre a confermare un lieve rinvio interno per il titolo. Il leaker escludeva inoltre la possibilità che il cross-play fosse disponibile subito al lancio, anticipando invece un arrivo tramite patch nei mesi successivi. Difficile dire se questi dettagli verranno subito chiariti nella presentazione di domani, così come è ancora da capire quale sarà l'effettiva data d'uscita per il nuovo gioco di guida. Tutte risposte che, si spera, possano arrivare già domani.

Nell'attesa potete intanto rileggere la nostra recensione di F1 2021 e provare ad immaginare come sarà il suo successore: riuscirà F1 22 a fare ancora meglio?