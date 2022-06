F1 22 scalda i motori: ecco il trailer di lancio del nuovo gioco di Formula Uno

Il debutto di F1 22 è ormai dietro l'angolo, ed ecco che Electronic Arts e Codemasters stemperano l'attesa dei fan delle quattro ruote con il trailer di lancio dedicato alla nuova simulazione videoludica del campionato di Formula Uno.

La principale peculiarità di F1 22 sta indubbiamente nella precisa riproposizione del nuovo regolamento che la FIA ha stilato per rinnovare l'esperienza della Formula Uno a partire dal campionato di quest'anno. Gli sviluppatori di Codemasters hanno fatto un ottimo lavoro nell'essere fedeli nei confronti delle novità regolamentari, ma il gioco spicca anche per il comportamente dell'Intelligenza Artificiale al di sopra della media dei titoli automobilistici. Per gli appassionati di Formula Uno non manca davvero nulla a livello contenutistico, e quest'anno è possibile godersi anche una modalità separata dedicata alle Supercar.

Per quanto riguarda il modello di guida, il team di sviluppo ha saputo riproporre nuovamente una più che apprezzabile sintesi tra simulazione ed arcade, regalando soddisfazioni ai puristi senza chiudere le porte ai neofiti del genere o a chi desidera semplicemente un'esperienza più accessibile. Sul fronte grafico sarà presente il Ray Tracing su next-gen, tuttavia non in gara.

Lasciandovi alla visione del trailer di lancio, vi ricordiamo che F1 22 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One a partire dal primo luglio. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo gioco di Electronic Arts e Codemasters vi rimandiamo alla nostra Recensione di F1 22.