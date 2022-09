F1 22: Shanghai International Circuit e la nuova livrea Ferrari con l'Update gratis

Premuratisi di svelare la livrea Ferrari F1-75 per Monza con F1 22, Codemasters ed Electronic Arts lanciano il nuovo aggiornamento gratuito del simulatore di Formula Uno che introduce lo Shanghai International Circuit e, appunto, la nuova livrea Ferrari.

L'Update del 12 settembre di F1 22 amplia la rosa di tracciati aggiungendo lo Shanghai International Circuit della Cina: pur senza ospitare gare ufficiali dal 2019, il circuito è conosciuto per le sue ampie curve 1 e 2, per i suoi rettilinei e le varie combinazioni di curve tecniche che mettono a dura prova i piloti a prescindere dal proprio livello di esperienza e confidenza col tracciato.

L'ingresso dell'autodromo internazionale di Shanghai nell'offerta contenutistica di F1 22 offre così a tutti gli appassionati l'opportunità di capire chi, tra i campioni dell'attuale Stagione di Formula Uno, può sperare di trionfare in questa gara partecipando alle modalità Grand Prix, Prova a Tempo e multigiocatore.

Il nuovo aggiornamento di F1 22 porta in dote anche la livrea Giallo Modena che sostituirà l'attuale design Scuderia Ferrari F1-75: la nuova veste grafica dei bolidi di Maranello si rifletterà anche nel relativo design di caschi, guanti, scarpe e tute per Charles Leclerc e Carlos Sainz a tema, oltre a degli speciali vestiti per i membri del team Ferrari.

Sempre attraverso l'Update settembrino di F1 22 assistiamo all'apertura della nuova fase ingame rappresentata dall'Evento Festa della Luna, con l'attività settimanale in evidenza "Un Brillante Debutto in F1" che vedrà gli utenti assumere il controllo dell'esordiente Zhou Guanyu per superare il suo eroe d'infanzia Fernando Alonso in una delle migliori prestazioni di sempre in Formula 1. Dal 12 al 25 settembre, i giocatori che parteciperanno all'evento e si piazzeranno tra i primi sette posti sbloccheranno una livrea per auto Kohaku Koi personalizzabile.

Prima di lasciarvi ai video e alle immagini dell'ultimo aggiornamento del kolossal automobilistico di Codemasters, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di F1 22.