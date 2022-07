F1 22: le statistiche di tutti i piloti da Charles Leclerc a Lewis Hamilton

In modo simile a quanto visto nel predecessore, ogni pilota presente in F1 22 è caratterizzato da statistiche che ne determinano le prestazioni. Conoscere certi valori può tornare utile soprattutto in modalità Carriera, sia che scegliate di dirigere una scuderia, sia che decidiate di mettere mano al volante. Ecco gli attributi in questione.

Valore : una media indicativa che riflette l’insieme delle altre statistiche.

: una media indicativa che riflette l’insieme delle altre statistiche. Esperienza : indica l’abilità di farsi valere in pista e di scalare la classifica.

: indica l’abilità di farsi valere in pista e di scalare la classifica. Destrezza : indica quanto un pilota sia in grado di cogliere le opportunità di sorpasso.

: indica quanto un pilota sia in grado di cogliere le opportunità di sorpasso. Riflessi : influisce sulla capacità di saper guidare in modo pulito, evitando incidenti e penalità.

: influisce sulla capacità di saper guidare in modo pulito, evitando incidenti e penalità. Ritmo: determina la competitività dei propri tempi in pista, giro dopo giro.

Prima di passare ai guidatori professionisti e alle icone presenti in F1 22, vi ricordiamo che i parametri dei primi sono in continuo mutamento poiché aggiornati a seconda delle prestazioni reali. Per questo motivo, tenerne traccia vi aiuterà in alcuni aspetti importanti del gioco, quali ad esempio la gestione contrattuale del secondo pilota.

Alain Prost (icona)

Valore : 93

: 93 Esp : 85

: 85 Des : 93

: 93 Rif : 92

: 92 Rit: 94

Alexander Albon (pilota)

Valore : 82

: 82 Esp : 59

: 59 Des : 90

: 90 Rif : 76

: 76 Rit: 81

Ayrton Senna (icona)

Valore : 94

: 94 Esp : 79

: 79 Des : 97

: 97 Rif : 96

: 96 Rit: 94

Carlos Sainz Jr. (pilota)

Valore : 87

: 87 Esp : 72

: 72 Des : 89

: 89 Rif : 89

: 89 Rit: 87

Charles Leclerc (pilota)

Valore : 92

: 92 Esp : 65

: 65 Des : 94

: 94 Rif : 91

: 91 Rit: 95

Daniel Ricciardo (pilota)

Valore : 83

: 83 Esp : 82

: 82 Des : 88

: 88 Rif : 93

: 93 Rit: 80

David Coulthard (icona)

Valore : 88

: 88 Esp : 91

: 91 Des : 91

: 91 Rif : 86

: 86 Rit: 86

Esteban Ocon (pilota)

Valore : 83

: 83 Esp : 63

: 63 Des : 90

: 90 Rif : 76

: 76 Rit: 82

Felipe Massa (icona)

Valore : 87

: 87 Esp : 94

: 94 Des : 88

: 88 Rif : 86

: 86 Rit: 85

Fernando Alonso (pilota)

Valore : 89

: 89 Esp : 98

: 98 Des : 88

: 88 Rif : 78

: 78 Rit: 89

George Russell (pilota)

Valore : 90

: 90 Esp : 64

: 64 Des : 90

: 90 Rif : 86

: 86 Rit: 93

Guanyu Zhou (pilota)

Valore : 70

: 70 Esp : 47

: 47 Des : 80

: 80 Rif : 73

: 73 Rit: 67

Jacques Villeneuve (icona)

Valore : 92

: 92 Esp : 95

: 95 Des : 92

: 92 Rif : 92

: 92 Rit: 92

Jenson Button (icona)

Valore : 89

: 89 Esp : 98

: 98 Des : 94

: 94 Rif : 95

: 95 Rit: 85

Kevin Magnussen (pilota)

Valore : 81

: 81 Esp : 68

: 68 Des : 82

: 82 Rif : 84

: 84 Rit: 82

Lance Stroll (pilota)

Valore : 80

: 80 Esp : 65

: 65 Des : 89

: 89 Rif : 76

: 76 Rit: 77

Lando Norris (pilota)

Valore : 90

: 90 Esp : 64

: 64 Des : 94

: 94 Rif : 82

: 82 Rit: 92

Lewis Hamilton (pilota)

Valore : 94

: 94 Esp : 93

: 93 Des : 96

: 96 Rif : 92

: 92 Rit: 93

Mark Webber (icona)

Valore : 85

: 85 Esp : 85

: 85 Des : 88

: 88 Rif : 77

: 77 Rit: 85

Max Verstappen (pilota)

Valore : 94

: 94 Esp : 72

: 72 Des : 98

: 98 Rif : 79

: 79 Rit: 97

Michael Schumacher (icona)

Valore : 95

: 95 Esp : 98

: 98 Des : 93

: 93 Rif : 92

: 92 Rit: 96

Mick Schumacher (pilota)

Valore : 77

: 77 Esp : 56

: 56 Des : 79

: 79 Rif : 80

: 80 Rit: 79

Nicholas Latifi (pilota)

Valore : 70

: 70 Esp : 60

: 60 Des : 80

: 80 Rif : 76

: 76 Rit: 66

Nico Hulkenberg (icona)

Valore : 86

: 86 Esp : 77

: 77 Des : 94

: 94 Rif : 89

: 89 Rit: 83

Pierre Gasly (pilota)

Valore : 84

: 84 Esp : 62

: 62 Des : 90

: 90 Rif : 79

: 79 Rit: 84

Sebastian Vettel (pilota)

Valore : 85

: 85 Esp : 91

: 91 Des : 87

: 87 Rif : 92

: 92 Rit: 83

Sergio Perez (pilota)

Valore : 88

: 88 Esp : 83

: 83 Des : 89

: 89 Rif : 85

: 85 Rit: 89

Valtteri Bottas (pilota)

Valore : 88

: 88 Esp : 77

: 77 Des : 84

: 84 Rif : 93

: 93 Rit: 90

Yuki Tsunoda (pilota)

Valore : 78

: 78 Esp : 55

: 55 Des : 76

: 76 Rif : 74

: 74 Rit: 83

Per scoprire come Codemasters ha saputo adattarsi ai cambiamenti regolamentari della nuova stagione, potete consultare la nostra recensione di F1 22, che abbiamo testato per voi nella sua versione PlayStation 5. Sulle pagine di Everyeye.it trovate inoltre l’elenco di tutte le piste di F1 22, che rispecchiano gli appuntamenti dell’attuale campionato.