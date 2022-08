F1 22: il supporto a PSVR 2 non è tra le prorità di Codemasters, ma mai dire mai

F1 22 ha apportato alcuni interessanti cambiamenti alla consolidata formula con cui Codemasters ha portato al successo la sua serie simcade. Una delle novità più rappresenentative della nuova edizione è indubbiamente l'esordio di una modalità VR, resa disponibile per i visori per PC.

Naturalmente sono tanti i possessori di PlayStation 5 che sperano di poter provare con mano la modalità VR di F1 22 una volta che PlayStation VR 2 sarà finalmente disponibile. Sfortunatamente, sembra che Codemasters abbia attualmente altre priorità e che un supporto ufficiale a PSVR2 potrebbe tardare ad arrivare, ammesso che venga prima o poi intrdotto.

Lo studio di sviluppo in mano ad Electronic Arts ha dichiarato, nel corso di una recente intervista ad UploadVR, di "non avere piani per PSVR2 al momento", anche se il team continua a osservare tutte le possibili opportunità di crescita per il futuro. Non c'è che da attendere e sperare, dunque.

Tramite un aggiornamento di gioco pubblicato nella giornata di ieri, F1 22 ha accolto Portimao, con l'Autodromo Internacional do Algarve che è entrato a far parte dell'elenco dei circuiti del titolo. La prossima tappa è fissata al 12 settembre, quando verrà introdotto lo Shangai Internactional Circuit. Per ulteriori approfondimenti sul racing game di Codemasters, vi rimandiamo alla nostra Recensione di F1 22.