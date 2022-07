F1 22 parte subito velocissimo, mentre Fire Emblem crolla: la nuova classifica UK

La nuova iterazione della Formula 1 secondo Codemasters ha compiuto il suo esordio sul mercato e sta già raccogliendo le prime, importanti vittorie. La nuova classifica di vendite relative al mercato retail del Regno Unito porta infatti ottime notizie per F1 22.

Disponibile dal primo luglio 2022 su PC e console PlayStation e Xbox, il titolo prodotto da Electronic Arts esordisce al primo posto in UK, come ampiamente prevedibile data la grande popolarità della serie e il campionato di Formula 1 in pieno svolgimento. Un risultato tra l'altro meritato, stando alla nostra recensione di F1 22. Si mantiene invece stabile in seconda posizione Horizon Forbidden West, mentre a completare il podio ci pensa Nintendo Switch Sports. Di seguito ecco la Top 10 completa:

F1 22 Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Mario Strikers Battle League Football Leggende Pokémon Arceus Minecraft Animal Crossing New Horizons

A sorprendere è il grosso tonfo a cui è andato incontro Fire Emblem Warriors Three Hopes. Se ricordate, Fire Emblem Warriors Three Hopes esordì primo in UK nella settimana precedente, mentre adesso è addirittura già fuori dalla Top 10. Per la precisione, il titolo Nintendo si è piazzato in quattordicesima posizione, dietro a Kirby e La Terra Perduta, Gran Turismo 7 e GTA V.