F1 22: a tutta velocità in VR, esclusiva della versione PC

F1 22 è ormai sempre più vicino al suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox fissato per il primo luglio 2022, ed ormai tutti i contenuti principali disponibili al lancio sono stati ampiamente approfonditi grazie anche ai numerosi dettagli diffusi da Electronic Arts e Codemasters.

Nella nostra ultima anteprima di F1 22, ad esempio, c'è stato di dare uno sguardo approfondito alle più importanti modalità di gioco quali la Carriera ed F1 Life, oltre a sperimentare tutte le caratteristiche più importanti del gioco, ma non è ancora finita. In vista del Gran Premio di Formula 1 in Canada, atteso per domenica 19 giugno, EA e Codemasters hanno pubblicato un nuovo trailer interamente incentrato sulla modalità VR esclusiva per PC.

Con Lance Stroll a bordo dell'Aston Martin AMR22, il nuovo video-gameplay in realtà virtuale trasmette tutta la sensazione claustrofobica che si prova stando seduti nell'abitacolo, offrendo in questo modo un approccio del tutto nuovo alla tipica giocabilità della serie. "La VR rivoluziona F1 22 su PC e porta il weekend di gara a un livello completamente nuovo", afferma Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters, che aggiunge: "Dalla claustrofobia di sedersi nell'abitacolo all'intensità dello spegnimento delle luci mentre 20 auto accelerano verso la prima curva. È quanto di più vicino alle corse di Formula 1 si possa ottenere senza essere sulla griglia di partenza".

In un altro video delle scorse settimane, Codemasters ha illustrato in un video tutte le caratteristiche del gameplay di F1 22, che punta ad un forte realismo come mai prima d'ora sperimentato nel brand.