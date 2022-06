F1 22 VR è spettacolare: sfrecciamo tra i circuiti a bordo delle monoposto!

Mentre i mondiali di Formula 1 lasciano il Canada in direzione delle coste britanniche, i videogiocatori appassionati di quattro ruote hanno un nuovo titolo da tenere d'occhio.

Dopo avervi proposto la recensione di F1 22 relativa all'esperienza "tradizionale" del racing game, è infatti il momento di volgere lo sguardo alla sua declinazione in Realtà Virtuale. Più immersiva che mai, la modalità VR di F1 22 consente ai giocatori di salire sulle monoposto per sfrecciare in prima persona tra i circuiti inclusi nel titolo di Codemasters. Sotto la guida di Electronic Arts, che ha completato l'acquisizione della software house nel febbraio dello scorso anno, la serie ha infatti deciso di puntare con forza sulla combinazione tra Realtà Virtuale e guida sportiva.



Il risultato finale sembra aver convinto a pieno il nostro Alessandro Petruio, che è pronto a raccontarvi i punti di forza della produzione in una ricca video recensione di F1 22 VR. Come sempre, il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news, ma potete scegliere di fruirne anche sul canale YouTube di Everyeye: buona visione! In conclusione, vi ricordiamo che la declinazione in Realtà Virtuale del racing game di EA è disponibile sui visori Valve Index, Oculus Quest 2, Oculus Rift S, HTC Vive e HTC Vive Cosmos.