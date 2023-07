F1 23 accoglie la patch 1.07: ecco tutte le novità

Nel corso della serata è stato pubblicato un nuovo aggiornamento di F1 23, il racing game di Codemasters che giunge così alla versione 1.07 su tutte le piattaforme.

Sebbene la patch in questione non effettui interventi particolari sul gioco e non apporti modifiche sostanziali a nessuna delle modalità, va a correggere un elenco considerevole di problematiche riscontrate negli ultimi tempi dai piloti virtuali di tutto il mondo. Per fare un esempio, viene ad esempio corretto un fastidioso bug che talvolta disabilitava l'audio, costringendo i giocatori al riavvio. Altri fix riguardano invece problemi relativi alla sola versione PC del gioco, come quello che provocava un blocco in modalità finestra. Si segnalano inoltre miglioramenti generali alla stabilità.

Ricordiamo a chi volesse saperne di più sulla patch che sul sito ufficiale di Electronic Arts è possibile dare un'occhiata al changelog completo in lingua italiana, nel quale si trovano i riferimenti ad ogni singola miglioria apportata dall'aggiornamento.

