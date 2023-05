F1 23 è aggiornato? Piloti, auto e circuiti del gioco di Formula Uno

Il nuovo videogioco di Formula Uno F1 23 esce il 16 giugno ma a quanto è aggiornato? Che piloti, scuderie e circuiti ci sono? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Circuiti e piste F1 23

F1 23 vedrà il ritorno la presenza dei due nuovi circuiti del calendario F1 2023, ovvero Las Vegas Street Circuit e Losail International Circuit in Qatar. La pista di Las Vegas sarà disponibile come aggiornamento distribuito in un secondo momento e non sarà presente al lancio. Tornano anche tre circuiti classici: Paul Ricard (Francia), Shanghai (Cina), e Portimão (Portogallo) disponibili sin dal day one. Questo il calendario delle gare di F1 23

Sakhir International Circuit Bahrain Jeddah Corniche Circuit Arabia Saudita Albert Park Circuit Australia Baku City Circuit Azerbaijan Miami International Autodrome Miami, USA Imola Italia Circuit de Monaco Monaco Circuit de Barcelona-Catalunya Spagna Circuit Gilles Villeneuve Canada 10 Red Bull Ring Austria Silverstone Gran Bretagna Hungaroring Ungheria Spa-Francorchamps Belgio Zandvoort Olanda Monza Italia Marina Bay Singapore Suzuka Giappone Lusail International Circuit Qatar COTA Austin, USA Autodromo Hermanos Rodriguez Messico Interlagos Brasile Las Vegas Street Circuit Las Vegas, USA Yas Marina Abu Dhabi

Piloti e Scuderie F1 23

F1 23 è aggiornato alla stagione in corso dunque le scuderie e i piloti sono quelli che vediamo in pista ad ogni gara reale. Le scuderie presenti sono Oracle Red Bull, Scuderia Ferrari, Mercedes AMG Petronas, BWT Alpine, McLaren, Alfa Romeo F1 Team Stake, Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team, MoneyGram Haas F1 Team, Scuderia AlphaTauri e Williams. Il roster dei piloti invece è composto da Max Verstappen, Sergio Pérez, Zhou Guanyu, Lance Stroll, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Carlos Sainz Jr, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Logan Sargeant, Nyck De Vries e Kevin Magnussen.