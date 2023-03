F1 23: Charles Leclerc ancora testimonial con la sua Ferrari 488 Pista Spider

Il Campionato Mondiale di Formula 1 2023 ha preso il via già da qualche settimana ma la nuova era della simulazione motoristica di EA Sports e Codemasters non è ancora cominciata. Anche se il portale di F1 23 è già online, l'annuncio del videogioco non è ancora arrivato, in compenso dai social è giunta una piccola anticipazione.

Attraverso il suo profilo Instagram, Charles Leclerc ha fatto sapere d'aver rinnovato il suo rapporto di collaborazione con EA Sports. Già ambasciatore di F1 22, per il quale, in occasione del lancio, si è fatto vedere a bordo di una fiammante F8 Tributo sul circuito di Miami, il pilota monegasco della Scuderia Ferrari ha infiammato il social network con un set di tre fotografie che alimentano speculazioni e promettono "altro in arrivo in @easportsF1".

Leclerc indossa una felpa azzurra con il logo Ferrari, immediatamente diventata oggetto del desiderio dei fan della casa di Maranello, e mostra con comprensibile orgoglio la sua bellissima Ferrari 488 Pista Spider con motore V8 biturbo da 3,9 litri e potenza di 720 cavalli, che si distingue per la livrea che rimanda ai colori bianco e rosso della bandiera della sua piccola terra natale, il Principato di Monaco.

In molti hanno interpretato questo set fotografico come un indizio sui nuovi contenuti della modalità F1 Life, un social hub introdotto per la prima volta in F1 22 che permette ai piloti digitali di tutto il mondo di fare amicizia e condividere le proprie passioni. Quella felpa azzurra appare come un perfetto oggetto per l'avatar del giocatore, inoltre sarebbe senz'altro un sogno poter guidare quella 488 Pista Spider in un Pirelli Hot Lap.

Restiamo in attesa di maggiori informazioni: se i nostri calcoli sono esatti, l'annuncio di EA Sports F1 23 dovrebbe avvenire nel corso del mese di aprile con lancio su PlayStation, Xbox e PC in estate.