F1 23: cinque cose da sapere assolutamente sul gioco di Formula 1

Nel giorno del Gran Premio di Spagna, che si disputerà come da molti anni a questa parte sul circuito di Montmelò, ricapitoliamo assieme le cinque caratteristiche più importanti di F1 23, nuovo episodio della serie motoristica di Codemasters.

Data d'uscita, piattaforme ed edizioni di lancio

L'uscita di F1 23 è vicinissima. La nuova iterazione della longeva simulazione di Formula 1 di Codemasters esce il 16 giugno 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il supporto alla VR è previsto solamente su PC.

F1 23 è disponibile al preordine in due differenti edizioni. La Standard Edition da 69,99 euro, che comprende il gioco base e una copertina con Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Lando Norris; la Champions Edition da 99,99 euro, con Max Verstappen sulla cover e tanti contenuti aggiuntivi, ovvero il Pacchetto contenuti Las Vegas a tempo limitato (per chi ha prenotato il gioco entro il 31 maggio), il Pacchetto abbigliamento da gara di Max Verstappen​, il Pacchetto icone ed elementi estetici Braking Point 2, Dual Entitlement (accesso ad entrambe le versioni per PS4 e PS5), quattro nuove icone Mia Scuderia, l'Incremento XP, il Pacchetto paraurti F1 World, 18.000 PitCoin e l'Accesso anticipato di 3 giorni a partire dal 13 giugno 2023.

Per coloro che preordinano la Standard Edition digitale e fisica di F1 23 sono previsti due bonus preordine: il pacchetto iniziale F1 World e 5000 PitCoin.

Il modello di guida e la fisica sono stati migliorata

F1 23 presenterà delle notevoli migliorie alla manovrabilità e alla fisica, che i giocatori veterani noteranno immediatamente. Codemasters ha reso il comportamento delle monoposto più autentico intervenendo in tre aree di interesse, accelerazione, frenata e curve, inoltre ha aggiornato i calcoli fisici per lo slittamento delle gomme, ha affinato il modo in cui il motore di ogni auto gestisce la coppia, ha reso le superfici su pista (tra cui cordoli e rallentatori sonori) più pronunciati e ha apportato dei miglioramenti al fondo di ogni auto.

C'è una nuova distanza di gara

Con F1 23 debutta la nuova Lunghezza di Gara al 35%, precedentemente vista solo in F1 World. Secondo Codemasters, "rappresenta il giusto compromesso tra gare lunghe e corte, mantenendo comunque le regole che si applicano alle corse complete, come quella del pit stop obbligatorio".

Due nuovi circuiti

In quanto videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship 2023, F1 23 presenterà entrambi i due nuovi circuiti in calendario, ossia il Las Vegas Street Circuit in Nevada, negli Stati Uniti, e il Losail International Circuit a Doha, in Qatar.

Il Losail International Circuit è stato impiegato per la prima volta nel 2021, mentre il Las Vegas Street Circuit è completamente nuovo. Non ha mai ospitato una gara di Formula 1, ciò significa che i giocatori di F1 23 potranno gareggiarci ancor prima dei piloti stessi, che lo affronteranno nel weekend del 18 novembre 2023.

Per quanto concerne i circuiti che non figurano nel calendario 2023, il Circuit Paul Ricard (Francia), lo Shanghai International Circuit (Cina) e l'Autódromo Internacional do Algarve (Portogallo), saranno inclusi sin dal lancio e utilizzabili in varie modalità di gioco.

Tornano Breaking Point e F1 World

Torna la modalità narrativa Braking Point, che ha debuttato in F1 2021. Quest'anno, il secondo capitolo di Braking Point vede i rivali Devon e Aiden diventare compagni di squadra nella Konnersport Butler Racing Team, la nuova scuderia approdata in Formula 1. La storia copre gli anni 2022 e 2023, presentando nuovi personaggi come la campionessa di Formula 2 Callie Mayer.

Non manca neppure F1 World, un hub centrale pensato per introdurre i giocatori al complesso mondo della Formula. Include esperienze per giocatore singolo e multigiocatore, un sistema di progressi condivisi, contenuti giornalieri, settimanali e stagionali, un sistema di livello di licenza rinnovato e tanti modi diversi per giocare.