F1 23 tutte le edizioni: Standard e Champions Edition, quanto costano e cosa cambia

Electronic Arts ha annunciato la data di uscita di F1 23 e tutte le edizioni del nuovo gioco di Formula Uno in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Ma oltre all'edizione standard quali altre versioni ci sono in vendita e cosa includono?

La Standard Edition sarà disponibile in formato fisico e digitale su tutte le piattaforme al prezzo consigliato di 69.99 euro (le versioni PC, PS4 e Xbox One potrebbero avere un prezzo più basso al dettaglio), questa edizione include solamente il gioco completo, senza bonus di alcun tipo.

Disponibile anche F1 23 Champions Edition con Max Verstappen in copertina in vendita al prezzo di 99.99 euro su Amazon (10% di sconto per gli abbonati EA Play su PlayStation Store, Xbox Store e EA App). Questa versione include oltre al gioco anche il pacchetto prenotazione anticipata Las Vegas, accesso anticipato di 3 giorni, 4 icone carriera scuderia Braking Point 2, elementi da gara per il gioco ideati da Max Verstappen, 4 nuove icone carriera scuderia, oggetti di personalizzazione Braking Point 2 Abbigliamento casual e da gara per il gioco, il pacchetto paraurti F1 World e 18.000 PitCoin da spendere in game ma sopratutto l'accesso anticipato per iniziar a giocare dal 13 giugno.