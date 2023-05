F1 23: il gameplay non ha più segreti nel video Deep Dive di Codemasters

Il video di annuncio di F1 23 con il ritorno di Braking Point era solo l'inizio. EA Sports e Codemasters scaldano i motori con un video Deep Dive che descrive le caratteristiche fondamentali dell'esperienza ludica e contenutistica di F1 23.

Il prossimo capitolo del simulatore di Formula Uno targato Codemasters darà modo a tutti i piloti virtuali di cimentarsi in gare ancora più avvincenti nella cornice di ambientazioni come i circuiti inediti di Las Vegas e Qatar.

Al volante dei bolidi virtuali di F1 23, i giocatori potranno sperimentare i benefici promessi da Precision Drive, la nuova tecnologia implementata dai Codies per restituire un maggiore controllo agli appassionati di lungo corso e ai nuovi utenti. Spazio poi al nuovo capitolo narrativo di Braking Point 2, alla ricca programmazione di eventi che riempie le bacheche digitali di F1 World, alla libertà concessa dalla modalità Mia Scuderia nella creazione del team dei propri sogni e a tanti altri aspetti che promettono di espandere il già ampio perimetro ludico della serie.

Particolarmente interessante è poi il passaggio in cui Codemasters descrive la nuova opzione per la lunghezza delle gare al 35%, una funzione che punta a creare un maggiore equilibrio e che consente agli appassionati di utilizzare un assetto e una strategia di gara realistici in cui l'usura degli pneumatici rimane un fattore fondamentale, ma in partite che, pur prevedendo un tempo di gara drasticamente ridotto, introducono l'ulteriore elemento strategico rappresentato dal ritorno delle bandiere rosse.

Sui circuiti virtuali di F1 23 il semaforo verde del lancio è previsto per il 16 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qui trovate un approfondimento su F1 23 e i contenuti delle edizioni Standard e Champions.