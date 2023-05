F1 23 è giocabile in Realtà Virtuale su PC e PS5?

Come dimostra anche Gran Turismo 7, i racing game simulativi ben si prestano ad essere fruiti in Realtà Virtuale e per questo una domanda sorge spontanea: F1 23 di Codemasters supporta la VR? In realtà sì... ma solo in parte. Facciamo chiarezza.

Con una nota inviata a MiXed, Electronic Arts fa sapere che F1 23 supporterà la VR su PC ma non su PlayStation 5, in altre parole non è prevista una modalità in Realtà Virtuale per PlayStation VR2 mentre la possibilità di giocare in VR viene confermata per la versione Windows.

I motivi di questa scelta non sono chiari, al momento però non è previsto nessun porting in VR di F1 23 per console, con il supporto a questa modalità che sarà attivo solo e unicamente su PC, mentre il gioco sarà disponibile anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, giocabile però su queste piattaforme solamente in modalità tradizionale.

F1 23 esce il 16 giugno con accesso anticipato dal 13 giugno per i giocatori che prenotano la Champions Edition e per gli abbonati EA Play Pro su PC. Non è prevista una demo di F1 23 ma gli iscritti EA Play possono giocare per cinque ore con la versione completa sempre dal 13 giugno 2023.