F1 23, il gioco è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

F1 23 è l'ultimo capitolo della famosa serie di giochi di corse uscito il 16 giugno per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, sviluppato da Codemasters e pubblicato da EA Sports, detiene la licenza ufficiale per i campionati di Formula Uno e Formula 2 del 2023.

Il nuovo capitolo della serie rivedrà il ritorno della modalità Breaking Point" già vista nel capitolo del 2021, nella quale vivremo la nostra una nuova modalità narrativa con scene live-action nei panni di Aiden Jackson, contro l'antagonista principale Devon Butler. Sarà inoltre introdotto un nuovo personaggio, Callie Mayer, la sorella di Devon Butler.

Il gioco, oltre ad includere ovviamente tutte le auto ed i piloti della stagione ufficiale 2023, è stato migliorato sia graficamente che tecnicamente, ritornano le bandiere rosse già viste nel gioco del 2014. Una nuova interfaccia ci accompagnerà nelle varie scelte dei menù di gioco.

F1 World unirà tutte le variabili di gioco presenti, incluse le modalità di gioco classificate, eSport, offline e online, incluso il ritorno del Podium Pass.