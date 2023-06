F1 23, guida ai migliori piloti: tutti i rating, da Leclerc a Verstappen e Hamilton

In attesa di vedere scendere in pista le monoposto nel prossimo Gran Premio del Canada, gli appassionati possono sfidare la velocità per diventare campioni di F1 23.

Ma qual è il pilota più abile disponibile all'interno di F1 23? Da Max Versatappen a Lewis Hamilton, passando per Fernando Alonso e Charles Leclerc ecco di seguito tutti i dettagli sui rating assegnati agli aspiranti campioni del mondo di Formula 1.

I rating dei piloti F1 23

Max Verstappen : punteggio assegnato pari a 94/100;

: punteggio assegnato pari a 94/100; Lewis Hamilton : punteggio assegnato pari a 92/100;

: punteggio assegnato pari a 92/100; Fernando Alonso : punteggio assegnato pari a 92/100;

: punteggio assegnato pari a 92/100; Charles Leclerc : punteggio assegnato pari a 89/100;

: punteggio assegnato pari a 89/100; Sergio Perez : punteggio assegnato pari a 89/100;

: punteggio assegnato pari a 89/100; Lando Norris : punteggio assegnato pari a 89/100;

: punteggio assegnato pari a 89/100; Carlos Sainz Jr. : punteggio assegnato pari a 88/100;

: punteggio assegnato pari a 88/100; George Russell : punteggio assegnato pari a 88/100;

: punteggio assegnato pari a 88/100; Valtteri Bottas : punteggio assegnato pari a 87/100;

: punteggio assegnato pari a 87/100; Esteban Ocon : punteggio assegnato pari a 86/100;

: punteggio assegnato pari a 86/100; Pierre Gasly : punteggio assegnato pari a 85/100;

: punteggio assegnato pari a 85/100; Lance Stroll : punteggio assegnato pari a 84/100;

: punteggio assegnato pari a 84/100; Alexander Albon : punteggio assegnato pari a 83/100;

: punteggio assegnato pari a 83/100; Yuki Tsunoda : punteggio assegnato pari a 83/100;

: punteggio assegnato pari a 83/100; Kevin Magnussen : punteggio assegnato pari a 81/100;

: punteggio assegnato pari a 81/100; Nico Hulkenberg : punteggio assegnato pari a 80/100;

: punteggio assegnato pari a 80/100; Zhou Guanyu : punteggio assegnato pari a 78/100;

: punteggio assegnato pari a 78/100; Oscar Piastri : punteggio assegnato pari a 74/100;

: punteggio assegnato pari a 74/100; Logan Sargeant : punteggio assegnato pari a 71/100;

: punteggio assegnato pari a 71/100; Nyck de Vries: punteggio assegnato pari a 71/100;

Per scoprire tutti i dettagli sul nuovo racing sim, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di F1 23.