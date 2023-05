F1 23 quando esce e come si fa a giocare in anticipo?

EA e Codemasters hanno annunciato F1 23, il nuovo videogioco ufficiale della Formula Uno che arriverà nel bel mezzo della stagione motoristica. Ma quando esce F1 23 e c'è un modo per giocare prima del lancio? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

F1 23 esce il 16 giugno 2023 su PC (via EA App, Epic Games Store e Steam), PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 4, disponibile in formato fisico e digitale. F1 23 sarà probabilmente l'ultimo gioco della serie ad uscire sulle console di vecchia generazione, dal prossimo anno Codemasters potrebbe adottare un nuovo motore grafico realizzato appositamente per sfruttare le potenzialità di PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Volete giocare a F1 23 prima del lancio? Si può fare, basta prenotare F1 23 Champions Edition con Max Verstappen in copertina, questa versione del gioco garantisce tre giorni di accesso anticipato, i piloti potranno dunque scendere in pista dal 13 giugno. Al prezzo di 99.99 euro (89.99 euro se siete abbonati a EA Play) la Champions Edition include i seguenti contenuti bonus: pacchetto prenotazione anticipata Las Vegas, accesso anticipato di 3 giorni, elementi da gara per il gioco ideati da Max Verstappen, 4 nuove icone carriera scuderia, 4 icone carriera scuderia Braking Point 2, oggetti di personalizzazione Braking Point 2 Abbigliamento casual e da gara per il gioco, pacchetto paraurti F1 World e 18.000 PitCoin.