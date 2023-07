F1 23 Rating aggiornati: bene Albon, Piastri e Zhou, male Perez e il povero De Vries

Subito dopo la patch 1.08 di F1 23, mediante la quale hanno aggiunto il tipo di evento F1 Replay in F1 World e corretto una marea di problemi, gli esperti di Codemasters hanno anche aggiornato i rating dei piloti virtuali sulla base delle performance delle loro controparti reali nel Campionato del Mondo di Formula 1.

Dando un'occhiata alle valutazioni ufficiali di F1 23, saltano subito all'occhio i passi in avanti compiuti di piloti come Alexander Albon, Zhou Guanyu e Oscar Piastri, che hanno guadagnato 2 punti a testa. Albon si sta dimostrando un pilota molto in gamba riuscendo a spingere la Williams ben oltre i suoi limiti di monoposto di bassa classifica, mentre Zhou si è distinto per il quinto tempo in qualifica all'Hungaroring. Piastri, dal canto suo, si sta rivelando il miglior rookie dello schieramento. Un piccolo passo in avanti l'hanno compiuto anche Max Verstappen (che sta praticamente disputando un campionato a parte), Carlos Sainz Jr. (che pareggia dunque i conti con il suo compagno di box) e Nico Hulkenberg.

Hanno invece perso un punticino Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, l'ormai licenziato Nick De Vries, Lance Stroll, Kevin Magnussen e soprattutto Sergio Perez, che, nonostante possieda la miglior monoposto dello schieramento, arriva sovente dietro ad avversari che il compagno di squadra riesce a mangiarsi in un sol boccone.

F1 23 Rating (aggiornati a luglio '23)

Max Verstappen 95 (+1)

Fernando Alonso 92

Lewis Hamilton 92

Carlos Sainz Jr. 89 (+1)

Charles Leclerc 89

Lando Norris 89

George Russel 88

Sergio Perez 88 (-1)

Valtteri Bottas 87

Alexander Albon 85 (+2)

Esteban Ocon 85 (-1)

Pierre Gasly 85

Lance Stroll 83 (-1)

Yuki Tsunoda 82 (-1)

Nico Hulkenberg 81 (+1)

Kevin Magnussen 80 (-1)

Zhou Guanyu 80 (+2)

Oscar Piastri 76 (+2)

Logan Sergeant 71

Nick De Vries 70 (-1)

Siete d'accordo con le valutazioni assegnate da Codemasters? Se vi siete persi le novità della patch 1.08 di F1 23 del 24 luglio, recuperatele qui.