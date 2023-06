F1 23: Ray Tracing assente nel gameplay su PS5 e Xbox Series X, confronto tra PC e console

Digital Foundry prende in esame le versioni PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S di F1 23, evidenziando l'evoluzione tecnica della serie motiristica di Codemasters dedicata alle monoposto della Formula 1.

Sia PS5 che Xbox Series X puntano ad una risoluzione di 3840x2160p durante il gameplay, con medesima qualità di ombre, texture e draw distance. Le funzionalità del Ray Tracing sono attive solo durante le sequenze di pausa nel menu, il pre-gara e i replay. Una volta iniziata la gara, le tradizionali tecniche come l'SSR e l'occlusione ambientale (SSAO) sostituiscono i riflessi e le ombre RT. Xbox Series S presenta tutte le stesse impostazioni di qualità e le stesse funzionalità RT di PS5 e Series X, tuttavia punta ai 1080p di risoluzione con TAA abilitato. Nelle aree RT, viene utilizzato lo scaling dinamico della risoluzione, così come accade su PS5 e Series X.

Codemasters ha lavorato duramente per assicurarsi che la Quality Mode offra 60fps "rock solid" su ciascuna console durante la gara. Sulla griglia di partenza sono stati notati dei cali del framerate. che tocca i 30-40 fps su tutte le console. Durante la cerimonia che segue il termine della gara, il framerate può addirittura scendere sotto i 30fps.

Esiste anche una modalità prestazioni a 120 Hz, disponibile solo su PS5 e Series X. Ciò riduce la risoluzione target a 1440p, con la risoluzione interna che scende a 720p nel peggiore dei casi. Le sequenze pre e post gara coinvolgono ancora il Ray Tracing, con le prestazioni che si aggirano intorno ai 40-50fps.

L'unico modo per godersi il Ray Tracing durante il gameplay è giocare su PC. Con una configurazione composta da una CPU AMD Ryzen 7 5700X e una Nvidia RTX 4080, non è però stato possibile ottenere i 60fps perfettamente stabili con tutte le funzionalità RT attive in risoluzione 4K nativa, finendo invece intorno ai 50fps. Abilitando il preset Quality del DLSS , che esegue l'upscaling da 1440p, il framerate sale fino agli 80fps senza un impatto notevole sulla fedeltà grafica. Sono disponibili anche XeSS e FSR 2. L'abilitazione di tutte le funzionalità RT in conteporanea ha un effetto trasformativo sul gameplay e sull'aspetto grafico in generale, che gode di riflessi, ombre, occlusione ambientale e trasparenze di maggiore qualità, oltre al nuovo sistema di illuminazione globale DDGI.

Se ve la foste persa, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di F1 23.