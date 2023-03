F1 23 è realtà: il sito ufficiale di EA precede l'arrivo del primo video

Dopo aver assicurato che il supporto a Battlefield 2042 proseguirà nel 2024, Electronic Arts solletica la curiosità dei patiti di Formula Uno aprendo il ufficiale di F1 23. Molto presto, quindi, scopriremo tutto ciò che c'è da sapere sul prossimo simulatore di guida di Codemasters.

Contestualmente all'apertura del portale ufficiale di F1 23 sulle pagine del sito di EA assistiamo anche all'approdo del gioco su Steam e negli store delle console PlayStation e Xbox. In tutti i negozi digitali, Electronic Arts e Codemasters si limitano a condividere i render della monoposto che trovate nella galleria in calce alla notizia e a precisare che "EA SPORTS F1 23, il videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship 2023, arriverà presto".

Su Steam, se non altro, viene condivisa una piccola ma importante anticipazione: stando allo store Valve, F1 23 sarà infatti compatibile con i visori VR. La pagina di F1 23 su PlayStation Store è ancora in allestimento, di conseguenza non sappiamo se il prossimo racing game dei Codies supporterà o meno PlayStation VR2 come sperato dagli utenti PS5 che hanno appena acquistato il nuovo 'caschetto delle meraviglie' di Sony.

Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Codemasters, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di F1 22 a firma di Raffaello Rusconi.