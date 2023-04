F1 23, il reveal ha una data: ci sarà il ritorno della modalità Braking Point?

Nel mentre si diffonde online la possibile data di lancio di F1 23, Electronic Arts e Codemasters ci concedono un nuovo assaggio del nuovo capitolo della serie motoristica svelando la data del reveal ufficiale del gioco.

Sebbene il titolo sia stato confermato da oltre un mese, EA e Codemasters non hanno ancora messo in mostra F1 23, che promette di essere "un nuovo inizio" per il franchise dedicato al mondo della Formula 1. Il filmato che vi abbiamo riportato in apertura ci conferma che la presentazione completa del titolo arriverà lunedì 1 maggio.

"Insieme al vicepresidente senior, Tim Fellows, e altri ospiti speciali del mondo della Formula 1, scopri l'auto più recente sulla griglia di partenza e ascolta il pilota principale Devon Butler prima della sua attesissima stagione di debutto con il team".

Il trailer mostrato da EA Sports ci conferma quindi l'introduzione della scuderia Konnersport Butler Global Racing Team, capitanata da Devon Butler. La forte impressione è che l'aggiunta sia strettamente legata al ritorno di Braking Point, una modalità carriera dal forte taglio cinematografico che, dopo l'esordio in F1 21, non è stato incluso nell'ultimo capitolo della serie (sostituita da F1 Life, accolta tiepidamente dalla community). I piloti virtuali di F1 si preparano quindi a scendere nuovamente in pista nei panni di Aiden Jackson, promosso a pilota ufficiale della Konnersport Butler Global Racing Team.

Nell'attesa di saperne di più, vi ricordiamo che F1 23 avrà una Closed Beta.