F1 23, rivelate le oltre 30 soundtrack del gioco di Electronic Arts

L'uscita della nuova iterazione di Formula 1 è ormai alle porte e, mentre si attende di tornare in pista su F1 23 con un sistema di guida rinnovato, i ragazzi di Electronic Arts alimentano l'attesa dei fan del prossimo capitolo della serie di Codemasters rivelando nuove informazioni in via ufficiale.

In preparazione al day one che si terrà il 16 giugno, EA ha pubblicato l'elenco completo delle colonne sonore presenti in F1 23. La lista contiene oltre trenta soundtrack ed ognuna di esse contribuirà a creare un'esperienza di gioco unica nel suo genere, complice anche la presenza di nomi più o meno altisonanti del mondo musicale che provengono da ogni angolo del pianeta. Tra gli artisti in questione troviamo Skrillex, The Chemical Brothers, LODATO e molti altri. Qui di seguito vi riportiamo i nomi dei brani e dei relativi creatoei:

Cocoon (Martin Garrix & Space Ducks REmix) di 070 Shake:

757 di 100 gecs;

FORFEIT di 2hollis;

REal Talk (Boyz Noize Reix) di Anna Lunoe & Touch Sensitive;

I Do You di Anna of the North;

1 Chance di BAYNK ft. DRAMA;

Oi di Catching Flies;

Speed of Light di DNMO;

Go (Otik Remix) di Flume;

Freefall di Fred V ft. Hamzaa;

Endit di Golden Feature ft. Rromarin:

Eleanor (Krystal Klear Remix) di Hot Chip;

Oceans di J Wax;

Show My Love di JAded;

Alive di Kx5, deadmau5, Kaskade ft. The Moth & The Flame;

Dont' Cru di LODATO x Ally Ahern;

All Or Nothing di LoveLeo;

Can't Let You Go di LP Giobbi ft. Little Jet;

Immortal di Metrik;

Out Of Control di Nicky Romero, EDX;

Big Boom di Reve;

Strong di Romy & Fred again..;

Miss The Days di SBTRKT;

Supersonic (My Existence) di Skrillex ft. Noisia, josh pan & Dylan Brady;

Everything is Possible di SOLAH;

Adidas & Pearls di Solardo, Vintage Culture, Lowes;

DNA di Sophie and the Giants ft. MEARSY;

See The Light di Swedish House Mafia ft. Fridayy;

No Reason di The Chemistral Brothers;

10:35 di Tiësto x Tate McRae;

We’ve Got A Good Thing Going di Tseba;

If You Like That di Unglued x Whiney x Lens ft. Doktor;

Too Late Now (Soulwax Remix) di Wet Leg;

Transport God fi Whyte Fang;

Used to This di Wilkinson x Issey Cross;

Si conclude così la lista di musiche presenti nel prossimo gioco di Formula 1. Siete interessati a sfrecciare nuovamente sui tracciati? In tal caso, vi suggeriamo di recuperare l'elenco di cinque cose da sapere assolutamente sul gioco di Formula 1 23.