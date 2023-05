F1 23: la storia continua con Braking Point 2, ci abbiamo giocato

Durante la nostra prova della versione Beta di F1 23 abbiamo avuto modo di toccare con mano Braking Point 2, la modalità narrativa del nuovo titolo di Codemasters, che riprende la storia esattamente dove si era interrotta con F1 2021.

Il ritorno di Aiden Jackson

Nella Beta erano giocabili i primi tre capitoli di questa seconda stagione, che vede il protagonista Aiden Jackson alle prese con il suo acerrimo rivale Devon Butler, che ora però – ironia della sorte – è suo compagno di squadra nella neonata scuderia Konnersport, una squadra di fantasia che va ad aggiungersi ai dieci team ufficiali della griglia.

Se avete giocato la stagione 1 di Breaking Point potrete già immaginare che la convivenza tra i due piloti della Konnersport non è affatto facile. Sappiamo che l’arco narrativo parte dalla stagione 2022 e si concluderà presumibilmente alla fine della stagione 2023. In Braking Point 2 ritroveremo molte vecchie conoscenze di Aiden, ma ci imbatteremo anche in alcuni nuovi personaggi. Il taglio della narrazione è evidentemente ispirato alla popolare serie Netflix Drive To Survive ed il giocatore impersona a fasi alterne il giovane Aiden Jackson e Andreo Konner, il capo della scuderia (da cui essa prende il nome).

Nei panni del pilota, oltre a guidare, dovremo curare il rapporto con i media tramite le classiche interviste con risposte a scelta multipla, mentre quando impersoniamo il team principal, siamo chiamati a prendere decisioni importanti, riguardanti la direzione della scuderia e la gestione dei due piloti. Nei primi tre capitoli da noi testati vengono poste giusto le premesse della storia che andremo a vivere e non ne conosciamo ancora gli sviluppi, ma è probabile che la figura del pilota e quella del team principal, prima o poi, finiscano per entrare in conflitto di interessi, quindi il giocatore potrebbe essere messo davanti a scelte piuttosto difficili nel corso dell’avventura.

Le cinematiche sembrano migliorate rispetto alla prima stagione, recitazione e motion scan sono di altissimo livello ed il doppiaggio inglese è piuttosto convincente. La versione che abbiamo testato era completamente in lingua inglese, ma nella release definitiva dovrebbe essere presente anche il doppiaggio in italiano. Per quanto riguarda le sezioni alla guida la formula ci è parsa essere la stessa della prima stagione, con delle cutscene che ci introducono nel weekend di gara, evidenziando i momenti cruciali e catapultando il giocatore immediatamente al centro dell’azione (spesso a gara già iniziata), con l’obiettivo di riuscire a raggiungere determinati risultati per poter poi accedere al capitolo successivo della storia.

Naturalmente, dal punto di vista narrativo, occorre essere a conoscenza di quanto accaduto nella prima stagione per godersi al meglio l’esperienza e chi aveva giocato a Braking Point Stagione 1 ritroverà subito una certa familiarità con l’ambiente che circonda il protagonista. Ad ogni modo Codemasters ha pensato anche a chi non ha vissuto gli esordi di Aiden Jackson due anni fa, includendo un video riassuntivo degli eventi più importanti della prima stagione.