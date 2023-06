F1 23: trucchi per vincere le gare e diventare campioni di Formula Uno

Per la gioia di tutti gli appassionati di Formula 1, è finalmente possibile mettere ora le mani sulla versione in Accesso Anticipato del nuovo F1 23, ultima iterazione della serie Codemasters che permette di salire a bordo dei tecnologici bolidi e sfrecciare sull’asfalto dei circuiti più famosi di tutto il mondo.

Se state per dare il via alla vostra avventura nel gioco grazie all’Early Access o volete prepararvi al meglio per il lancio ufficiale, ecco alcuni trucchi di F1 23 che potrebbero tornarvi utili. E non dimenticate di leggere la recensione di F1 23 se volete saperne di più sulla nuova incarnazione della celebre serie motoristica di Electronic Arts.

Aiuti

Quando si muovono i primi passi in un gioco come F1 23 è fondamentale recarsi nella schermata delle impostazioni e modificare alcuni aspetti del gameplay per far sì che l’esperienza non sia troppo facile o troppo difficile. Ancor prima di passare alla personalizzazione della difficoltà, che tratteremo più sotto, è cruciale scegliere quali assist abilitare. A meno che non vogliate utilizzare un volante e disattivare qualsiasi tipo di assist per avere un’esperienza simulativa, è bene usufruire di qualche aiuto che possa agevolare le gare e renderle meno frustranti per chi è poco avvezzo al genere. In questo caso, il nostro consiglio è quello di attivare il freno anti-blocco (ABS), il controllo trazione e la traiettoria di gara dinamica, grazie alla quale compare una linea sul circuito che aiuta a comprendere come posizionarsi e quando rallentare. Vi suggeriamo invece di disabilitare l’aiuto sterzata e la frenata assistita, poiché si tratta di opzioni con un impatto notevole sul gameplay.

Difficoltà IA

Navigando fra i menu delle impostazioni di F1 23, noterete la presenza di una schermata dedicata alla difficoltà, la cui unica opzione consente di modificare un parametro numerico per alterare l’abilità degli avversari controllati dall’intelligenza artificiale. In questo modo potete personalizzare la vostra esperienza di gioco per quello che riguarda le sole modalità single player.

Ecco di seguito a quale difficoltà corrisponde ogni range:

Molto facile: valore compreso tra 1 e 19

valore compreso tra 1 e 19 Facile: valore compreso tra 20 e 39

valore compreso tra 20 e 39 Media: valore compreso tra 40 e 59

valore compreso tra 40 e 59 Difficile: valore compreso tra 60 e 79

valore compreso tra 60 e 79 Molto difficile: valore compreso tra 80 e 100

A meno che non siate piloti provetti, vi suggeriamo di partire dalla modalità Facile o Media per poi incrementare il valore quando le gare iniziano a diventare troppo semplici.

Braking Point 2

Tra le principali novità di F1 2023 troviamo Braking Point, una modalità il cui nome è sicuramente familiare agli appassionati storici della serie. Stiamo infatti parlando della campagna single player con focus sulla storia in cui si alternano momenti di gameplay e filmati. Per chi non lo sapesse, la nuova modalità storia del titolo firmato Codemasters è direttamente collegata alle vicende narrate in F1 2021 (per approfondire ecco la recensione di F1 21), ma ciò non deve frenarvi in alcun modo. Nelle fasi iniziali dell’avventura, potrete assistere ad un riassunto che vi permetterà di scoprire tutti gli antefatti e non sarà quindi necessario aver giocato il vecchio titolo per poter comprendere al meglio tutti gli avvenimenti. È bene inoltre tenere in considerazione che questa particolare componente del gioco è perfetta per chi si sta avvicinando alla serie per la prima volta e vuole acquisire confidenza con il gameplay.

F1 World

Quasi sicuramente vi avventurerete tra le modalità online di F1 23, ma è bene che facciate attenzione a quelle che sono le regole che caratterizzano le varie tipologie di gara disponibili in questa componente del gioco. Un chiaro esempio è F1 World, una speciale modalità in cui i giocatori hanno la possibilità di gareggiare e acquisire nuove componenti per l’auto che vanno ad alterarne tanto la velocità quanto le altre caratteristiche. Per stessa ammissione degli sviluppatori di F1 23 nell’intervista che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, si tratta di una modalità online volutamente sbilanciata e incentrata sul divertimento spensierato, in cui l’obiettivo finale non è vincere. Chi desidera invece match tradizionali in cui è l’abilità a fare la differenza, può cimentarsi nelle Gare Veloci, in cui non è possibile che vi siano sbilanciamenti di alcun tipo.

Modalità

Ecco di seguito tutti i dettagli sulle modalità disponibili al day one di F1 23:

Grand Prix: consente di creare un Grand Prix o un Campionato con la vettura di F1 World o le vetture ufficiali di F1/F2, usando l’intera gamma di impostazioni disponibili nel gioco per configurare ogni singolo dettaglio dell’esperienza

consente di creare un Grand Prix o un Campionato con la vettura di F1 World o le vetture ufficiali di F1/F2, usando l’intera gamma di impostazioni disponibili nel gioco per configurare ogni singolo dettaglio dell’esperienza Grand Prix multiplayer: con questa opzione si può creare una sessione multiplayer personalizzata oppure unirsi ad una già esistente in cui si possono usare tutte le auto, le scuderie e le piste di F1 23

con questa opzione si può creare una sessione multiplayer personalizzata oppure unirsi ad una già esistente in cui si possono usare tutte le auto, le scuderie e le piste di F1 23 Eventi in solitaria e multiplayer: è una collezione di eventi giornalieri, settimanali e stagionali che possono essere giocati sia in solitaria che in multiplayer

è una collezione di eventi giornalieri, settimanali e stagionali che possono essere giocati sia in solitaria che in multiplayer Multiplayer classificato: permette di gareggiare contro altri piloti senza livello tecnico o modificatori per salire di divisione, ottenere premi e raggiungere la divisione Elite

permette di gareggiare contro altri piloti senza livello tecnico o modificatori per salire di divisione, ottenere premi e raggiungere la divisione Elite Obiettivi: diventa disponibile dopo aver completato cinque gare e permette di portare a termine sfide per guadagnare premi bonus che aiutano a progredire in F1 World

diventa disponibile dopo aver completato cinque gare e permette di portare a termine sfide per guadagnare premi bonus che aiutano a progredire in F1 World Prova a tempo: in queste gare l’obiettivo è quello di ottenere il tempo più veloce utilizzando una qualsiasi auto e selezionando il tracciato tra quelli disponibili. Il miglior tempo ottenuto verrà registrato tenendo in considerazione la vettura in uso

in queste gare l’obiettivo è quello di ottenere il tempo più veloce utilizzando una qualsiasi auto e selezionando il tracciato tra quelli disponibili. Il miglior tempo ottenuto verrà registrato tenendo in considerazione la vettura in uso F1 World: novità assoluta di F1 23, questa modalità è una versione migliorata di F1 Life (la modalità vista nel precedente capitolo) in cui è presente una componente ruolistica grazie alla quale il giocatore può competere per accumulare parti di auto sempre più performanti per migliorare il veicolo

novità assoluta di F1 23, questa modalità è una versione migliorata di F1 Life (la modalità vista nel precedente capitolo) in cui è presente una componente ruolistica grazie alla quale il giocatore può competere per accumulare parti di auto sempre più performanti per migliorare il veicolo Braking Point: come accennato poco più sopra, è la modalità storia di F1 23

come accennato poco più sopra, è la modalità storia di F1 23 La mia squadra: è una modalità in cui il giocatore può mettere su la sua squadra e poi competere contro i team di altri utenti

Avete già letto le cinque cose da sapere assolutamente su F1 23?