F1 23 è su Xbox Game Pass, PlayStation Plus o EA Play Pro? Ci sarà una demo?

Codemasters e Electronic Arts hanno annunciato che F1 23 esce il 16 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One, ma il gioco sarà disponibile anche su servizi in abbonamento oppure no? Ecco la risposta.

F1 23 non sarà disponibile al lancio su PlayStation Plus Essential, Extra o Premium e nemmeno su Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate. Gli abbonati EA Play Pro potranno giocare con la versione completa dal 13 giugno, data di avvio dell'accesso anticipato.

Ricapitolando dunque, F1 23 sarà in vendita in versione Standard e Champions Edition e per giocare al lancio bisognerà necessariamente acquistare una di queste due versioni, oppure abbonarsi ad EA Play Pro su PC al prezzo di 14.99 euro al mese o 99,99 euro l'anno.

Ci sarà una demo di F1 23? Anche in questo caso la risposta è negativa ma gli abbonati a EA Play (base) su PC, PlayStation e Xbox potranno giocare in anticipo la versione completa per cinque ore a partire dal 13 giugno.

In attesa di poter mettere le mani sul nuovo gioco di Formula Uno, ecco quali piloti, auto e circuiti ci sono in F1 23, il gioco è aggiornato alla stagione in corso e include dunque tutti i tracciati, i piloti e le scuderie del Campionato F1 2023.