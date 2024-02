F1 24, annuncio imminente con data d'uscita? Un noto insider rivela tutto

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di F1 23, l'ultimo episodio della serie Electronic Arts e Codemasters si è rivelato un ottimo simulatore di guida ma con margini di miglioramento. Che il futuro F1 24 possa dimostrare un netto miglioramento? A quanto pare non dovremo attendere ancora troppo per scoprirlo.

Attraverso un nuovo approfondimento sul portale Dealabs il noto e affidabile insider Billbil-kun si è soffermato interamente sul prossimo gioco dedicato alla F1, rivelando non solo quando dovrebbe essere annunciato da EA, ma anche la sua data d'uscita: l'appuntamento per l'annuncio ufficiale sarebbe fissato al 27 febbraio 2024, mentre l'esordio sul mercato per il 31 maggio 2024. In aggiunta, oltre la versione standard (venduta a 69,99 euro su PC e 79,99 euro su console), F1 24 dovrebbe ricevere anche una Champions Edition (proposta al prezzo di 89,99 euro su PC e 99,99 euro su console) che garantirà l'accesso anticipato al gioco già dal 28 maggio; sempre per quest'ultimo giorno gli abbonati ad EA Play potranno accedere a una versione di prova di 10 ore.

Per adesso non ci sono conferme ufficiali, sebbene la data citata da Billbil-kun sarebbe più o meno in linea con il periodo di lancio degli ultimi episodi: F1 23 è stato infatti pubblicato il 16 giugno 2023, mentre F1 22 divenne realtà il primo luglio del 2022. A questo punto non resta che attendere il prossimo 27 febbraio per scoprire se davvero F1 24 diverrà realtà con uscita tra pochi mesi.