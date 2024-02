F1 24, dopo le indiscrezioni ecco il sito ufficiale: l'annuncio è imminente?

Quello di febbraio potrebbe essere il mese che segnerà il ritorno in pista con le autovetture della Formula 1. Un noto insider ha rivelato che l'annuncio di F1 24 sarebbe imminente, ma quanto accaduto di recente costituisce la potenziale prova provata di quel che ha affermato Billbil-kun giorni fa: è apparso in rete il sito ufficiale di F1 24.

Com'è possibile intravedere dalla pagina web creata da Electronic Arts, ci sono già i primi riferimenti su EA Sports F1 24, con una scritta che afferma che il gioco della FIA Formula One World Championship è in arrivo nel 2024. Ciò che manca, però, è il riferimento temporale alla data d'annuncio del titolo, che rimane per adesso un mistero. La software house è pronta a mostrare qualcosa sul prodotto in arrivo nei prossimi mesi? E soprattutto, quando avverrà la presentazione?

Per il momento non è possibile dare una risposta a queste domande, ma si attendono maggiori dettagli da EA per scoprire quando sarà possibile sfrecciare sui tracciati di tutto il mondo con le proprie autovetture da Formula 1. Nel frattempo, non possiamo far altro che rimandarvi ad ulteriori conferme ufficiali e a domani, la quale potrebbe essere cruciale per l'avvenire di F1 24 secondo il noto insider Billbil-kun citato in apertura: sarà il 27 febbraio il giorno in cui EA mostrerà al mondo intero il successore di F1 23?