F1 24: quali saranno le novità di gameplay? Lo svelerà il trailer Deep Dive

Dopo aver immersi nelle atmosfere di F1 24 con il Reveal Trailer, Electronic Arts e Codemasters solleticano la curiosità degli appassionati di simulazioni automobilistiche preannunciando l'arrivo di un nuovo, importante filmato dimostrativo focalizzato interamente sul gameplay.

Con il prossimo trailer Deep Dive, i Codies scalderanno i motori dei fan descrivendo nel dettaglio gli interventi compiuti per estendere il perimetro ludico e contenutistico della serie racing simulativa incentrata sulle gesta dei campioni di Formula Uno.

Grazie ai precedenti approfondimenti, sappiamo però che il prossimo titolo targato EA e Codemasters vanterà una Carriera aggiornata, un modello di guida migliorato e un motore fisico potenziato, due aspetti che dovrebbero favorire un'esperienza di gioco più realistica e immersiva sia in singolo che nelle gare online.

Ad ogni modo, per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti della software house britannica non ci resta che attendere fino alle ore 16:58 italiane di lunedì 22 aprile per ammirare il Gameplay Deep Dive di F1 24, una finestra aperta sul mondo della nuova esperienza racing simulativa di Electronic Arts che sarà disponibile dal 31 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

