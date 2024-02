F1 24 è ufficiale: il Reveal Trailer ci immerge nelle atmosfere del racing game simulativo

Le indiscrezioni sul reveal imminente di F1 24 trovano conferma sui profili social di Electronic Arts con il Trailer di Annuncio ufficiale del nuovo, attesissimo capitolo della serie racing game simulativa sulla Formula Uno.

Il video confezionato dai ragazzi di Codemasters sprona i fan della serie ad "accendere la passione per le corse e avvicinarsi alla griglia di partenza come mai prima d'ora" attraverso un'esperienza interattiva che promette di restituire a schermo tutta l'adrenalina dell'edizione 2024 del FIA Formula One World Championship.

Il nuovo titolo in sviluppo presso le fucine digitali dei Codies proporrà una Carriera aggiornata e delle migliorie estese per il modello di guida e il motore fisico, due aspetti che dovrebbero contribuire a rendere ancora più immersiva e autentica l'esperienza di gioco da vivere tanto in singolo quanto in multiplayer.

Il lancio di F1 2024 è previsto per il 31 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Maggiori dettagli sul gameplay e sui contenuti di F1 24 verranno condivisi da EA con il Full Reveal atteso per il mese di aprile: nel frattempo, l'azienda statunitense ingolosisce i fan della serie annunciando i bonus della Champions Edition, una versione che comprenderà due Icone della Formula 1, 18.000 PitCoin e un pacchetto paraurti F1 World con risorse per eventi di gioco nelle modalità singleplayer e online, oltre all'accesso anticipato al titolo a partire dal 28 maggio e un Pass Podio VIP per chi decide di effettuarne il preordine.