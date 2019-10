F1: Codemasters annuncia il rinnovo della licenza fino al 2025

Codemasters sarà ancora il punto di riferimento per quanto riguarda i videogiochi sulla Formula 1. L'annuncio lo ha effettuato la stessa software house, che ha rivelato di aver rinnovato la licenza con l'organizzazione che gestisce il Circus, fino al 2025, per di più con un'opzione per il 2026 e 2027.

Si tratta sicuramente di una buona notizia per gli appassionati della disciplina, e segna la più lunga collaborazione nella storia del franchise, dato che il primo accordo fu siglato nell'ormai lontano 2008. La serie ha avuto alcuni alti e bassi, principalmente con l'edizione 2014 che non fu molto apprezzata, in quanto capitolo di transizione tra generazioni differenti di console, ma generalmente è un titolo molto amato, e gli ultimi due episodi, soprattutto F1 2019 sono da considerarsi dei grandi successi (qui la nostra recensione di F1 2019).

Anche in questo caso però si avvicina una nuova fase di transizione, sia per il mondo della Formula Uno, sia per quello dei videogiochi: per quanto riguarda il motorsport, dal 2021 cambieranno i regolamenti e si prospetta l'arrivo di vetture radicalmente diverse da quelle a cui siamo abituati oggi. A Natale 2020 invece arriveranno sia PS5 che Xbox Scarlett, per cui sarà interessante vedere come Codemasters riuscirà a gestire entrambi i cambiamenti in così poco tempo.

Nel frattempo i fan possono stare tranquilli: fino ad almeno il 2025, la F1 continuerà a far parte del mondo dei videogiochi e degli eSport. Per approfondire, date un'occhiata al nostro speciale sulla F1 videoludica di oggi.