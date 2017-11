F1 Esports Series: il campionato arriva su Sky col commento di Vanzini e Bobbi

Manca poco al grand finale della F1 Esports Series 2017. Sono 20 i finalisti che si sono qualificati per l'evento e che si recheranno ad Abu Dhabi (in concomitanza con l'ultimo GP della stagione, come già accaduto per la Moto GP ) per una intensa due giorni di gare.

Ben dodici paesi diversi saranno rappresentati dai 20 piloti in gara, i quali sono passati indenni attraverso le qualifiche iniziali e le semifinali nel torneo live di ottobre tenutosi a Londra. I finalisti, dunque, si preparano a lottare per il titolo – e per l'onore di diventare il primo campione della F1 Esports Series.

In gara, tra i venti migliori piloti al mondo (qualificati tra ben 65.000 partecipanti), troviamo anche tre nostri connazionali, tutti giovanissimi: il diciassettenne Alberto Foltran, il sedicenne Nicolo Fioroni e il ventenne Tiziano Brioni.

Però, prima di gustarci il gran finale in programma il prossimo weekend, Sky trasmetterà stasera, a partire dalle 18.00, le semifinali londinesi.

L'appuntamento, dunque, è con il canale Sky Sport Formula1 HD (canale 207) a partire dalle ore 18.00, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi pilota due volte campione del Mondo GT e pilota Minardi in Formula1.