F1 Esports Series, Jarno Opmeer vince il campionato in un'ultima gara al cardiopalma

La stagione di esport motorsport si conclude ufficialmente su più titoli del settore. Dopo la vittoria di Kamil Pawlowski alla Ferrari Esports Series organizzata dal Cavallino Rampante, anche l’F1 Esports Series Pro Championship giunge alla sua conclusione: con una gara al cardiopalma, Jarno Opmeer ha vinto il secondo titolo consecutivo.

Il massimo campionato esport della Formula 1, tenutosi proprio sul titolo di Codemasters F1 2021, ha visto i piloti lottare tra 12 gare per arrivare al montepremi finale di 750.000 Dollari. L’ex campione mondiale italiano David Tonizza era tra i favoriti, assieme proprio al campione in carica Jarno Opmeer, ma non ha trovato molto spazio durante questa annata. I veri protagonisti dell’edizione 2021 dell’F1 Esports Series Pro Championship sono stati Mercedes, Red Bull e Aston Martin.

Il trio di piloti composto da Jarno Opmeer (Mercedes), Frederik Rasmussen (Red Bull) e Lucas Blakeley (Aston Martin) ha dato spettacolo sul circuito di Interlagos, in Brasile, complice la loro posizione estremamente ravvicinata in classifica. Nelle due gare precedenti, tenutesi nei circuiti di Imola e Città del Messico, i tre piloti hanno tutti portato a casa punti cruciali: nel GP emiliano è stato proprio David Tonizza a vincere, seguito da Opmeer e Rasmussen, mentre Blakeley si è aggiudicato un solo punto dopo avere subito danni alla vettura; nel GP messicano, invece, Opmeer si è assicurato la quarta vittoria della stagione, seguito da Rasmussen.

Le possibilità di vittoria del campionato a Interlagos erano piuttosto basse per Blakeley, ma la sua gara è stata eccezionale e, nella speranza di qualche miracolo, ha condotto il Gran Premio per tutti i giri…eccetto l’ultimo. Al 25° giro, infatti, Rasmussen è riuscito a superarlo grazie alle fresche gomme morbide in dotazione. La strategia della Red Bull ha visto il pilota danese partire dalla decima posizione e proseguire fino all’ultimo con le gomme medie, uscendo poi ai box in P15 e superando tutti fino alla P1. Questo traguardo è stato raggiunto anche grazie al duro lavoro del compagno di scuderia, Marcel Kiefer.

Tutto ciò non è bastato però per vincere contro Jarno Opmeer che, con un quinto posto, si è aggiudicato il titolo di campione mondiale per il secondo anno di fila. Agli appassionati di esport e di F1 consigliamo caldamente la visione dell’ultimo round dell'F1 Esports Series Pro Championship, ricco di emozioni fino all’ultimo giro.