F1 Manager 2022 è un flop: calano del 40% le azioni di Frontier

Frontiers Developments ha viste le proprie azioni calare del 40% a fronte delle prestazioni deludenti sul mercato da parte di F1 Manager 2022, un franchise su cui il publisher nutriva delle aspettative ben diverse.

F1 Manager 2022 è stato un lancio importante per Frontier e Planet Coaster, annunciato come il primo gioco di un nuovo e redditizio franchise annuale per le compagnie, dopo la precedente delusione in termini di vendite di Jurassic World Evolution 2. Ma mentre il "coinvolgimento del giocatore al momento del rilascio nell'agosto 2022" iniziale si è rivelato "sostanzialmente in linea con le aspettative originali", l'interesse per il gioco è presto diminuito e non è stato possibile ravvivarlo nonostante le "promozioni chiave sui prezzi delle festività natalizie", come ammesso da Frontier in un aggiornamento finanziario. Frontier ha interpretato tutto questo come "potenzialmente dovuto in parte alla maggiore sensibilità sul prezzo dei giocatori legata al peggioramento delle condizioni economiche".

Ad ottobre dello scorso anno, Frontier ha annunciato che avrebbe terminato il supporto post-lancio per F1 Manager 2022 meno di due mesi dopo il lancio, una dichiarazione che ha suscitato aspre critiche da parte dei fan, delusi dai troppi bug e funzionalità incomplete. Frontier ha poi fatto un passo indietro confermando che avrebbe continuato a supportare il gioco con alcune piccole correzioni di bug.

Anche le vendite del back catalog, costituito da giochi come Elite Dangerous, Planet Coaster e Planet Zoo non è soddisfacente, con Frontiers che si dice delusa di dover rivedere le proprie previsioni finanziarie.

"In qualità di CEO, sto guidando un cambiamento di enfasi per aumentare l'attenzione sui nostri punti di forza e competenze fondamentali, con particolare attenzione all'aumento del ritorno sull'investimento che otteniamo dai nostri team di livello mondiale. Intendiamo aumentare il numero dei nostri team di sviluppo per aumentare la cadenza delle nuove versioni, pur continuando a coltivare il nostro portfolio esistente, per ottenere una crescita sostenibile", le parole del CEO Jonny Watts.