F1 Manager 2022: Frontier svela in video il nuovo gestionale sulla Formula Uno

Dai profili social di Frontier Developments rimbalza in rete la notizia dell'annuncio ufficiale di F1 Manager 2022, il prossimo capitolo dell'esperienza gestionale dedicata agli appassionati di Formula Uno.

Il nuovo capitolo di F1 Manager farà felici tutti i fan di gestionali sportivi, come promette lo studio inglese capitanato da David Braben nel descrivere i contenuti della loro prossima fatica gestionale su licenza ufficiale della Formula Uno.

Il perno attorno al quale graviterà l'esperienza di gioco di F1 Manager 2022 sarà rappresentato, ovviamente, dalla Carriera, una modalità che metterà tutti i patiti delle quattroruote al comando di una casa costruttrice per aiutarla a raggiungere gli obiettivi stagionali e a lungo termine fissati dal consiglio di amministrazione.

La gestione del team costruttore affidatoci passerà per le attività da svolgere nel Quartier Generale, un Hub a cui fare ritorno alla fine di ogni gara per controllare ogni aspetto manageriale e sportivo, dal monitoraggio delle prestazioni alla ricerca del miglior personale da assumere nei diversi compartimenti di cui è composta la propria scuderia.

Nel titolo verranno integrati anche i moduli per la creazione ingegneristica del proprio design preferito e un profondo sistema di gestione degli ordini di scuderia da impartire ai piloti per decidere, ad esempio, gli pneumatici da utilizzare o i tempi di richiamo ai box. Il lancio di F1 Manager 2022 è previsto nell'estate del 2022 su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione ottimizzata per le console di ultima generazione.