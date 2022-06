F1 Manager 2022 sfreccia in un nuovo video gameplay al PC Gaming Show

In occasione del PC Gaming Show 2022, Frontier Developements è tornata a mostrare un nuovo video gameplay tratto da F1 Manager 2022, atteso al lancio a fine agosto su PC e console PlayStation e Xbox.

Come già saprete se siete interessati a questo tipo di prodotto, la priorità di F1 Manager 2022, a differenza di F1 22 di Codemasters, non è tanto la guida e la prestazione in pista del giocatore quanto la gestione di tutto ciò che ruota attorno al Gran Prix, comprese le strategie da attuare prima e durante le prove, le qualifiche e le gare. Il nuovo filmato ci consente di dare uno sguardo alla miriade di opzioni e strumenti che potremo utilizzare per portare il nostro team e i nostri piloti alla vittoria.

Dallo spegnimento delle luci del semaforo fino alla bandiera a scacchi, chi comanda sei tu. Prendi personalmente ogni decisione, dalla strategia delle soste ai box alla scelta delle gomme, incluse le comunicazioni con il pilota. Studia un piano di gara, ma con la consapevolezza che gli imprevisti sono all'ordine del giorno, a partire dal meteo e dalle condizioni variabili del tracciato. Immergiti in una simulazione iper-realistica di una gara ufficiale di F1, presentata con lo stesso stile visivo di un evento in diretta.

F1 Manager 2022 sarà pubblicato il 25 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.