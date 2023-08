F1 Manager 2023: l'edizione fisica in preordine su Amazon per PS4, PS5 e Xbox

F1 Manager 2023 è il nuovo gioco gestionale/simulativo basato sulla licenza ufficiale del campionato mondiale di F1, F2 e F3 del 2023, si tratta del secondo capitolo della serie che ha visto la luce lo scorso anno su console Sony, Microsoft e PC.

Il nuovo capitolo della serie sviluppato da Frontier Developments è già disponibile dal 31 luglio negli store digitali delle diverse piattaforme ed è in arrivo un aversione fisica il 31 agosto preordinabile proprio ora su Amazon Italia. La versione su disco è in preordine a 54,98 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X, di seguito i link:

In F1 Manager avremo la possibilità di gestire in prima persona le fasi di un weekend di F1, F2 e F3, dalle prove libere, alla qualifica e poi alla gara, affinando la nostra miglior strategia e sviluppando l'assetto delle auto della nostra scuderia. La squadra al completo sarà completamente controllabile da noi giocatori, dai piloti al personale che ne fa parte.

Tra ne novità rispetto al capitolo precedente troviamo anche una nuova modalità di replay della gara, che ci permetterà di ricreare e rivivere i vari momenti della stagione. Nel gioco, sviluppato con Unreal Engine 5, sono incluse tutte le 23 piste del mondiale, così come le gare sprint, che non erano previste nel capitolo del 2022.

